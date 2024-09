Près de Lyon : de premiers travaux pour les quais de Neuville-sur-Saône à l'été 2025

Le projet de réaménagement des quais de Neuville-sur-Saône va être mis en oeuvre à partir de l'été 2025, après avoir a été approuvé lundi 30 septembre par le conseil de la Métropole de Lyon.

Les premiers travaux du projet de réaménagement des Quais de Neuville-sur-Saône débuteront au mois de juin 2025 a annoncé ce lundi la Métropole de Lyon, après que l'enveloppe de 3,7 millions d'euros dédiée au projet a été votée par le conseil métropolitain.

Entre 15 000 et 20 000 m2 ce surface végétalisée

Le réaménagement prévoit de végétaliser entre 15 000 et 20 000 m2 sur le quai bas, mais également de requalifier la partie haute du quai. La première phase des travaux s'étendra de juin 2025 à mars 2026 et concernera l'avenue Jean Christophe, le quais bas au nord du pont et les pourtours de l'espace Jean Vilar.

Ces travaux comprendront la plantation de 42 arbres, la végétalisation du quai bas et la création d'une promenade sur la partie basse du parc des berges. La voirie sera par ailleurs réaménagée avec la création d'un couloir bus dans le sens nord-sud, une sécurisation des cheminements piétons et vélos, notamment la Voie lyonnaise n°3.

Un projet à sept millions d'euros

La seconde phase des travaux comprendra quant à elle le réaménagement du quai Pasteur au sud du pont de Neuville et l'élargissement de la rue Carnot. Le budget global de l'opération est estimé à sept millions d'euros, dont un peu plus de 400 000 € sont financés par une aide du fonds vert de l'Etat.

"Neuville avait manqué le rendez-vous du projet d'aménagement des Rives de Saône dans les années 2010. La Municipalité de Neuville-sur-Saône salue aujourd'hui le fort engagement de la Métropole de Lyon dans le projet des Quais de Neuville dont la première tranche va permettre aux Neuvillois de se réapproprier ces espaces en bord de Saône et répondre à leur demande de végétalisation des quais, de réhabilitation des espaces publics et d'amélioration des cheminements piétons et vélos", indique le maire de Neuville-sur-Saône, Eric Bellot.