Près de Lyon : coup de filet des stups dans la Loire

Cinq personnes sont présentées devant le parquet de Saint-Etienne ce vendredi 13 novembre pour avoir participé à un trafic de drogue basé dans la vallée du Gier et actif également dans le Rhône.

La sûreté départementale du Rhône annonce avoir démantelé un réseau de trafic de drogue dans la Loire. Au terme d'une enquête de deux mois, onze personnes ont été interpellées à leurs domiciles cette semaine et placées en garde-à-vue. Elles sont accusées de faire partie d'un réseau de trafic de drogue implanté dans la vallée du Gier, dans la Loire, et dont le fonds de commerce s'étendait sur le Rhône, la Loire et la Haute-Savoie.

Ce lundi 9 novembre, neuf premiers suspects ont été interpellés avec le concours du RAID à La-Grand-Croix, Saint-Paul-en-Jarez et Lorette, dans la Loire. Un autre a été arrêté le lendemain à Cran-Gevrier et le dernier le surlendemain au Péage-de-Roussillon.

Suite aux perquisitions effectuées aux domiciles des suspects, les enquêteurs ont saisi 1,5 kg de résine de cannabis, 9 armes à feu, environ 200 munitions et 26 550 euros en petites coupures. Cinq accusés ont été déférés au parquet de Saint-Etienne ce vendredi 13 novembre en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.