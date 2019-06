Pollution : qui peut prendre sa voiture à Lyon ce week-end ?

Depuis mercredi, la circulation différenciée est en vigueur à Lyon et Villeurbanne en raison d’un fort pic de pollution. Seuls les véhicules avec des vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 ont le droit de circuler. Il existe toutefois une règle pour échapper à la circulation différenciée.

Le dispositif est maintenu ce week-end, le samedi 29 et le dimanche 30 juin. Bon nombre de véhicules ne peuvent pas circuler à Lyon. En effet, en raison d’un fort pic de pollution, la circulation différenciée est en vigueur à Lyon et Villeurbanne depuis mercredi.

Ainsi, une nouvelle fois, seuls les véhicules avec des vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 auront le droit de circuler. Ceux avec une vignette 3, 4 et 5 et ceux sans vignettes n'ont pas le droit de rouler à Lyon et Villeurbanne. Les conducteurs des véhicules avec une Crit'Air 3, 4, 5 ou sans vignette s’exposent à une amende de 68 euros (véhicules légers), voire 135 euros (poids-lourd). Des contrôles ont été effectués cette semaine. Des amendes ont été distribuées.

Vous pouvez commander une vignette à tout moment

Si vous n’en avez toujours pas, le prix de la vignette est de 3,62 euros avec les frais de port. Il est possible d’en commander une à tout moment sur le site Internet dédié (voir ici). Un récépissé est délivré par mail quelques minutes après l’achat de la vignette. Il peut être présenté en cas de contrôle.

Si vous êtes 3 dans la voiture, ça passe

Toutefois, même si vous n’avez pas la bonne vignette, ou si vous n’en avez pas du tout, une règle vous permet de circuler à Lyon et Villeurbanne ce week-end. Les personnes en covoiturage ont "l'autorisation exceptionnelle de circuler dans Lyon". Tout véhicule avec trois personnes à bord peut circuler. Cette mesure tend à faciliter le covoiturage. La métropole de Lyon propose aussi une plateforme de mise en relation pour le covoiturage (voir ici).

Sur le périph', vous pouvez rouler... mais à 70

Enfin, si Lyon et Villeurbanne constituent le périmètre, il existe des exclusions où l'ensemble des véhicules ont le droit de circuler :

boulevard Laurent Bonnevay

boulevard Pierre Sémard

boulevard périphérique Nord

autoroute A7, A6 et A42,

l'itinéraire d'accès au par relais de Vaise, le quai Sédaillan, le quai du commerce, le quai de la gare d'eau, la rue Saint-Cyr et la rue du 24 mars 1852,

l'itinéraire entre le boulevard Laurent Bonnevay et le Parc relais de la Soie, la rue Léon Blum, la rue de la Soie et la rue de la Poudrette

l'itinéraire entre l'A7 et le parking de la gare Lyon-Perrache empruntant les bretelles de l'échangeur routier.

l'itinéraire permettant d'accéder et de quitter le parc relais Gorge de Loup par la rue du Bourbonnais, l'avenue Sidoine Apollinaire, la rue du Professeur Guérin, la rue Sergent Michel Berthet et la rue Pépinière Royale.

