La qualité de l'air est qualifiée de "dégradée" ce lundi 3 janvier à Lyon. Cependant, elle devrait s'améliorer dans les prochains jours.

"Lundi 3 janvier, les conditions météorologiques devraient être encore assez stables mais les températures plutôt clémentes limitent actuellement les émissions polluantes", à l'échelle de la région, explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air. Ces émissions polluantes (PM2.5 et PM10) devraient cependant être présentes à Lyon ce lundi.

La qualité de l'air "devrait être dégradée sur le lyonnais et moyenne à mauvaise dans la vallée de l'Arve" détaille le laboratoire Atmo. Prudence entre Rhône et Saône donc. Cependant, la précipitation annoncée mardi 4 janvier devrait faire tomber les particules fines et la qualité de l'air devrait "s'améliorer et être bonne à moyenne", explique le site.