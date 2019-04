Pollution : la qualité de l’air est bonne ce samedi à Lyon

Le ciel est chargé ce samedi à Lyon. Des averses pourraient avoir lieu en fin de journée. Des conditions plus perturbées qui favorisent une bonne qualité de l’air, ce week-end à Lyon.

Après deux jours de beau temps, le ciel est beaucoup plus chargé à Lyon ce week-end. Et du coup, la qualité de l’air s’améliore. "Samedi 6 et dimanche 7 avril, les conditions seront beaucoup plus perturbées, avec notamment des averses samedi et du vent tout le week-end. La qualité de l’air devrait être bonne sur toute la région", explique le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Le laboratoire prévoit une note de 23 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”) pour la journée de samedi. Une note identique pour la journée de dimanche. Les Lyonnais peuvent respirer.