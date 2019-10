Pollution : la qualité de l'air est bonne à Lyon ce week-end

Le temps, assez perturbé, sur l'agglomération lyonnaise est favorable à une bonne qualité de l'air ce week-end.

Lyon respire un peu ces derniers temps. Après de forts épisodes de pollution fin juin et fin juillet, la ville n'a pas connu de pic de pollution ces dernières semaines. Et la qualité de l'air est bonne encore ce samedi. Elle devrait d'ailleurs rester bonne tout le week-end.

Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit un indice de 32 pour la journée de samedi sur une échelle allant de "0" (très bonne qualité de l'air) à "100" (très mauvaise).

"Samedi 12 octobre, le vent du sud qui souffle sur une large partie ouest et une journée peut être un peu plus nuageuse que prévue seront favorables à une bonne qualité de l'air. Dimanche 13 et lundi 14, ces conditions se poursuivent et devraient maintenir une bonne qualité de l'air", explique le laboratoire. Tant mieux pour les Lyonnais.