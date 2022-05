Chaleur et qualité de l’air mauvaise à Lyon ce mercredi 18 mai – Photo : Grégoire Gindre

La chaleur continue d'être étouffante à Lyon mercredi 18 mai. Les taux de pollution ne faiblissent pas et la qualité de l'air est mauvaise entre Rhône et Saône.

Les journées se suivent et se ressemblent à Lyon. Encore une fois ce mercredi 18 mai, plus de 30 degrés sont attendus dans les rues lyonnaises en début d'après-midi, mercredi 18 mai. Le pic de chaleur s'intensifie à Lyon et la qualité de l'air en prend un coup dans les grandes villes, comme Lyon.

Selon le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air est mauvaise à Lyon ce mercredi 18 mai. "Assez peu d’évolution et les températures devraient encore légèrement augmenter. La qualité de l’air devrait se dégrader progressivement et devenir dégradée à mauvaise sur une grande partie du territoire", indique le spécialiste.

Pas d'évolution jeudi 19 mai

Mauvaise nouvelle pour les Lyonnais, presque aucune amélioration n'est prévue jeudi 19 mai. "La qualité de l’air restera dégradée à mauvaise sur l’ensemble de la région en raison de conditions météorologiques qui resteront favorables à la production d’ozone photochimique", explique Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.