Pollution à Lyon : la circulation différenciée instaurée dès vendredi matin

Un épisode de pollution à l’ozone est en cours depuis mercredi à Lyon. La qualité de l'air s'est encore dégradée ce jeudi. En conséquence, la circulation différenciée est instaurée dès vendredi matin 5h du matin à Lyon, Marseille et Caluire-et-Cuire.

Abaissement de la vitesse de 20 km/h

"Le seuil d’information-recommandation étant franchi, le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, a décidé de prendre un arrêté instituant une liste de mesures d’urgences dont les principales sont les suivantes. Ces mesures ont vocation à diminuer les émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de composés organiques volatils (COV)", précise la Préfecture du Rhône.

Ainsi, un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h, pour tous véhicules à moteur. Les axes dont la vitesse est limitée à 80 km/h sont limités à 70 km/h. Cette mesure entre en place jeudi dès 17h.

Les communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire concernéees

Mais aussi, la circulation différenciée est instaurée. "Les véhicules autorisés à circuler au sein du périmètre ci-après sont les véhicules affichant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe « zéro émission moteur », ou de classe 1, de classe 2 ou de classe 3". Cette mesure entre en vigueur vendredi matin dès 5h.

Les communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire sont concernées, hormis plusieurs voies, dont le boulevard périphérique Nord, la voie métropolitaine ex A7 (M7), l'autoroute A7, la voie métropolitaine ex A6 (M6) ou encore le tunnel sous Fourvière.