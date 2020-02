Pollution à Lyon : Greenpeace redécore le QG de Collomb "On veut respirer"

Ce mercredi matin, la façade du QG de campagne de Gérard Collomb à Lyon a été redécorée par Greenpeace. L'OGN lui demande de s'engager dans la lutte contre la pollution et d'abandonner le projet "écocide" et "climaticide" de l'Anneau des sciences.

Depuis plusieurs mois, Greenpeace grince des dents chaque fois que le candidat Gérard Collomb parle de son projet "d'autoroute écologique" de l'Anneau des sciences.

Ce mercredi matin, à Lyon, le mouvement a choisi de montrer son opposition au projet en redécorant le QG de campagne de Collomb. Greenpeace a ainsi placardé plusieurs affiches "Ville polluée = enfants en danger", "Lyon suffoque, de l'air", "On veut respirer", ou bien encore, "Anneau des sciences, campagne polluée". Greenpeace souhaite également une réduction de la pollution "dont les enfants sont les premières victimes".

L'ONG lui demande ainsi des actions concrètes pour améliorer la qualité de l'air et l'abandon de l'Anneau des sciences considéré comme "écocide" et "climaticide". Ce projet visant à boucler le périphérique de Lyon n'en finit pas de relancer régulièrement la polémique. Il est également au cœur d'un double discours autour de la pollution, avec des citoyens sur le tracé à qui il est dit qu'il ne polluera pas, et d'autres, à qui il est dit que l'Anneau des sciences servira à sortir la pollution (lire ici).