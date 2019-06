Pollution à Lyon : faut-il fermer le tunnel de la Croix-Rousse ?

C'est en tout cas ce que demandent les parents d'élèves et les riverains de l'école Michel-Servet où les taux de pollution à l'ozone observés dépassent les valeurs réglementées. Ils ont interpellé Gérard Collomb, David Kimelfeld, Pascal Mailhos et Nathalie Perrin-Gilbert.

Dans un communiqué publié par l'association Alternatiba Rhône, les parents du Collectif contre la pollution – École Michel-Servet et les riverains ont demandé la fermeture immédiate du Tunnel de la Croix-Rousse, à Lyon. Ces derniers souhaitent interpeller David Kimelfeld le président de la métropole, Pascal Mailhos, le Préfet du Rhône, Gérard Collomb, le maire de Lyon et Nathalie Perrin-Gilbert, la maire du 1er arrondissement.

“Nous, parents et riverains de l’école Michel Servet, demandons la fermeture immédiate de la circulation du tunnel de la Croix-Rousse. Depuis mercredi 26 juin, les moyennes horaires de dioxyde d’azote ont atteint un nouveau record inquiétant, dépassant toutes les valeurs réglementées. Des pics au-delà de 280g/m3, affectant la faculté respiratoire immédiate, ont été atteints et aucune mesure n’a été engagée”, déplorent -ils.

Et de conclure : “Les enfants scolarisés et les riverains courant un réel danger sanitaire, la fermeture du tunnel nous paraît indispensable jusqu’à un retour à des taux de pollution plus acceptables”.