Piétonnisation à Lyon : l’éternelle question de l'achat des meubles

La 3e journée expérimentation de la piétonnisation aura lieu à Lyon ce samedi 26 octobre. À chaque fois, la question des achats en Presqu’île d'objets encombrants qu'on ne pourrait pas venir en voiture revient. Quelques précisions viennent d'être apportées.

Pour la troisième fois depuis la rentrée, Lyon va vivre une expérience de piétonnisation en Presqu'île. En effet, ce samedi 26 octobre, les piétons seront prioritaires de 11 heures à 20 heures dans une zone allant du nord de la place Bellecour aux bas des pentes. Néanmoins, quelques informations ne sont pas encore passées correctement, notamment du côté des acheteurs d'objets encombrants comme des meubles ou de l'électroménager.

En effet, selon la métropole de Lyon : "il est possible, sous condition, de rentrer dans le périmètre avec un véhicule pour venir chercher un meuble par exemple. Il faut présenter un bon de commande ou une facture et rouler à 5 km/h, tout en respectant le fait que les piétons sont prioritaires". Néanmoins d'autres méthodes sont possibles pour récupérer un objet encombrant comme opter pour une livraison à domicile ou le vélo cargo, bref en profiter pour une expérience d'achat sans trop de stress et au rythme "piéton".