Pic de pollution à Lyon : les TCL à trois euros par jour avec Tick'air

Avec le ticket Tick'air, voyager sur l'ensemble du réseau TCL ce samedi vous coûtera trois euros. Un tarif réduit proposé par TCL en réaction au pic de pollution à Lyon.

Ce samedi, voyagez en transports en commun toute la journée pour trois euros. TCL met en place le ticket Tick'air lors des pics de pollution pour favoriser l'utilisation des transports en commun. Valable toute la journée, Tick'air vous permet de vous déplacer de façon illimitée sur l'ensemble du réseau de métros, tramways, bus et funiculaires, et d'accéder aux 21 parcs relais de l'agglomération. En vente dans les agences TCL, les distributeurs et à bord des bus.

Depuis ce jeudi, le bassin lyonnais et Nord-Isère connaît un épisode de pollution à l'ozone. La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes a d'ailleurs pris ce mercredi un arrêté pour améliorer la réaction des autorités en cas de pic de pollution.