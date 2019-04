Périphérique de Lyon : dernière semaine avant le passage à 70 km/h

Le lundi 29 avril prochain, la vitesse va passer de 90 à 70 km/h sur le périphérique de Lyon.

Dans sept jours, la vitesse va passer de 90 km/h à 70 km/h sur le périphérique de Lyon. À partir du 29 avril prochain, cette mesure annoncée il y a un an va officiellement entrer en vigueur. Elle devait initialement être mise en place début 2019, mais a été retardée pour des questions d'organisation et de logistique notamment la modification des panneaux et le réglage des radars. Le président de la métropole de Lyon, David Kimelfeld, avait expliqué cet abaissement de 90 à 70 km/h pour des raisons de qualité de l'air.

Des panneaux ont été disposés sur le périphérique pour annoncer la mise en de la réduction de vitesse. Selon le bilan 2018 de Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon et le département du Rhône ont connu une légère baisse de la pollution en 2018. Pourtant que ce soit dans le département ou dans la région, tous les indicateurs dépassent les seuils sanitaires de l'OMS.