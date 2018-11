Paris va enlever certaines trottinettes des trottoirs, Lyon négocie

Paris vient de voter une décision visant à faire enlever des trottoirs certaines trottinettes. À Lyon, pour l'instant, on privilégie la négociation et les discussions.

Les trottinettes en libre service comme celles de Lime ou Bird vivent-elles leurs derniers jours sur les trottoirs parisiens ? Selon l'AFP reprise par L'Obs, le conseil de Paris a voté plusieurs décisions ce lundi 19 novembre. La mairie va "verbaliser les usagers de trottinettes circulant sur les trottoirs", mais aussi, "procéder à l'enlèvement des trottinettes posées sur les trottoirs". Des places de stationnement pour ces deux roues vont être créées dans la capitale. Du côté de Lime, on évoque "un enlèvement au cas par cas, et uniquement pour les trottinettes électriques qui gêneraient de manière manifeste la circulation des piétons", tout en ajoutant dans un communiqué : "c’est avec enthousiasme que Lime accueille les nouvelles mesures votées par le Conseil de Paris ce lundi 19 novembre et qui font suite aux 7 points présentés par la Mairie le 5 novembre. En effet, le succès des services de trottinettes électriques partagées est indéniable et Lime n’a eu de cesse d’exprimer son soutien quant à la mise en place d’une régulation adaptée qui permettrait de pérenniser ce secteur." En parallèle, qu'en est-il à Lyon ?

15 trottinettes confisquées

Contacté par Lyon Capitale, Jean-Yves Sécheresse, adjoint délégué à la sécurité à la ville de Lyon, préfère mettre en avant le dialogue et les négociations réalisés avec le seul acteur présent en ville : Lime. "La première semaine après leur arrivée, on avait confisqué une quinzaine de trottinettes mal garées avant de les rendre à Lime en leur expliquant que ce genre de pratique n'était pas accepté", confie l'adjoint qui a rencontré récemment un représentant de Lime à Lyon.

"Je préfère qu'on les accueille et qu'on discute plutôt qu'on leur tape dessus. On a mis en place un système d'échange permanent pour qu'ils puissent nous fournir des données comme l'utilisation ou la casse", poursuit-il. Des discussions ont également eu lieu sur la possibilité d'organiser une manifestation "où Lime distribuerait une centaine de casques pliables à des utilisateurs pour les sensibiliser sur les questions de la sécurité", explique Jean-Yves Sécheresse. Paris envisagerait de demander une redevance pour l'occupation des sols, Lyon pourrait-il faire pareil ? "On attend la loi d'orientation sur les mobilités (LOM). Quand elle arrivera, on verra ce qu'on fait", avance l'élu. On imagine mal la ville de Lyon continuer d'offrir son espace public à des nouveaux services de mobilité, sans imposer des devoirs et une forme de redevance pour l'occupation de l'espace public. La loi LOM devrait entrer en vigueur en 2019.

Article mis à jours à 16h40 : ajout des précisions de Lime, et sur l'enlèvement au cas par cas.