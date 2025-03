Une vaste opération de contrôle a eu lieu ces derniers à Lyon, dans le quartier de la Guillotière. 982 personnes ont été contrôlées et 61 individus interpellés.

Les opérations de police d'envergure se poursuivent à Lyon. Après avoir mené de nombreux contrôles entre le 12 et le 16 mars dernier dans le secteur Terreaux - Croix Rousse, la DIPN (direction interdépartementale de la police nationale du Rhône) a mis en place une opération de contrôle dans le quartier de la Guillotière à Lyon.

Pendant deux jours entre le 18 et le 20 mars, 982 personnes ont ainsi été contrôlées, ce qui a mené à l'interpellation de 61 individus et à 26 placement en garde à vue. 35 étrangers en situation irrégulière ont été remis à la police aux frontières et 63 infractions relevées, allant du trafic de stupéfiants et de cigarettes à des délits routiers.

365 policiers mobilisés

Enfin, si 20 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées en grande majorité pour la détention et la consommation de stupéfiants, deux commerces ont subi une fermeture administrative pour vente de tabac de contrebande, manquements aux règles d'hygiène ou encore travail dissimulé.

Au total, 310 policiers nationaux, 55 policiers municipaux, 18 agents de la RATP et 10 douaniers ont été mobilisés "dans le cadre de ce dispositif exceptionnel notamment en soirée et durant la nuit, aux horaires les plus sensibles", explique la préfecture.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a "félicité l'ensemble des services engagés dans cette opération au service des Lyonnais".