Boris Miachon-Debard, adjoint PCF du 7e arrondissement de Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono. Il revient sur la campagne présidentielle de Fabien Roussel.

En 2022, les communistes reprennent des couleurs. Pour la première fois depuis 2007, le Parti communiste présente un candidat à l’élection présidentielle. Fabien Roussel flirte avec la barre des 5%, un score qui marque pour les communistes leur retour. Pour Boris Miachon-Debard, le député du Nord a su recréer un contact entre les classes populaires et le PCF : “Notre problématique c’est que trop des nôtres s’abstenaient. Pour Jean-Luc Mélenchon et mes amis insoumis, c’est la der des ders, je leur souhaite un bon baroud d’honneur. Ce qui me préoccupe c’est comment on reconstruit la gauche pour les dix prochaines années”.

L’adjoint à l’urbanisme du 7e revient aussi sur le programme de Fabien Roussel de manière tout aussi cash que son candidat : “on va prendre le fric là où il est. En période de crise, une poignée de gens riches se sont fait un bénef’ de plus de 240 milliards d’euros, c’est plus que le budget de l’État. Ceux qui promettent de ne pas toucher aux impôts ne vont rien faire. Nous allons faire en sorte que les gros paient gros et les petits paient petit”.