Le festival des Nuits de Fourvière propose au Grand Théâtre ce mercredi 9 et jeudi 10 juin le spectacle intitulé "Omma", du chorégraphe Josef Nadj.

Pour marquer le début de cette deuxième semaine du festival des Nuits de Fourvière, c'est la nouvelle création du chorégraphe d’origine hongroise qui sera mise à l'honneur. Josef Nadj a constitué un groupe de 8 interprètes originaires du Mali, du Sénégal, de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo qui saura transporter le public dans un voyage à travers les sources de la danse.

Le chorégraphe formé aux Beaux-Arts de Budapest et spécialisé dans la danse contemporaine se concentre dans ce spectacle sur les corps et les jeux de lumières, tout en mettant de côté tout artifice superflu. Cet ancien directeur du Centre national chorégraphique d’Orléans cherche à mettre en relief les différentes cultures, influences et histoires qui constituent l'être humain.

Le public ne pourra pas rester de marbre face à l'harmonie qui émane des interprètes, intégrés dans un univers sonore aux accents jazz.

Cette pièce chorégraphique se jouera sur la scène du Grand Théâtre le mercredi 9 et jeudi 10 juin prochain. L'entrée sera conditionnée à la présentation obligatoire d’un pass sanitaire.

