"Nuit du droit" à Lyon 3 avec les acteurs de The end of the fucking world

Pour sa 2e édition, la "Nuit du droit" de l'Université Lyon 3 accueillera les acteurs de la série britannique The end of the fucking world, le 4 octobre prochain à la Manufacture des Tabacs.

La "Nuit du droit", événement organisé par la fac de droit de Lyon 3, revient à Lyon le 4 octobre prochain. Après la projection du documentaire « Ni juge, ni Soumise » l'année dernière, cette année c'est la série britannique The end of the fucking world, réalisée par Jonathan Entwistle, qui est à l'honneur. L'histoire déjantée de James et Alyssa, ados décalés lancés dans un road trip sans fin contre le reste du monde.

L'occasion pour les deux acteurs, de leurs vrais noms Jessica Barden et Alex Lawther, de faire une petite virée à Lyon. Ils seront donc les invités de marque de cette 2e édition de la "Nuit du droit", pour le plus grand plaisir des fans de cette série à succès désormais diffusée sur Netflix.

La Nuit du droit. Le 4 octobre à partir de 19h dans l'Auditorium Malraux et l'amphi M de l'Université Lyon 3 - Manufacture des Tabacs, 6 rue Rollet à Lyon 8e. Entrée gratuite. Réservation obligatoire ici.