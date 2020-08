Nouvel épisode de pollution à l'ozone en cours à Lyon, depuis ce jeudi

Un nouvel épisode de pollution à l’ozone est en cours depuis ce jeudi dans le bassin lyonnais/Nord-Isère. Pour l'instant, la Préfecture recommande notamment d'abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les voies limitées à 90 km/h. Pas de circulation différenciée encore à Lyon. Pour l'instant.

"Jeudi 6 août, la dégradation devrait se poursuivre en raison de conditions favorables à la production et l’accumulation d’ozone. Seuls les territoires alpins devraient conserver une bonne qualité de l’air. Ailleurs elle devrait être moyenne à médiocre", précise le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Le niveau d'information-recommandation activé

Ce jeudi, l'indice de la qualité de l'air est de 57 à Lyon sur une échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise) qualité de l'air. Vendredi, le laboratoire prévoit d'ores et déjà une note de 71, une qualité de l'air jugée médiocre.

"Vendredi 7 août, la dégradation devrait se poursuivre. La qualité de l’air devrait encore rester bonne sur les territoires alpins. Elle devrait être médiocre sur une grande partie du territoire notamment au nord du territoire auvergnat et sur le département du Rhône", note le laboratoire.

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, a activé ce jeudi le niveau information-recommandation concernant l’épisode de pollution atmosphérique en cours.

Pas de circulation différenciée, pour l'instant

"Aucune mesure n’est contraignante à ce stade", précise la Préfecture. Plusieurs recommandations sont pour le moment faites. Notamment celle d'abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les voies limitées à 90 km/h.

Pas de circulation différenciée encore à Lyon. Pour l'instant. Lyon a connu deux jours de circulation différenciée vendredi et samedi dernier avec, déjà, un épisode de pollution à l'ozone sur l'agglomération lyonnaise. Et une nouvelle canicule, favorable aux concentrations d'ozone, arrive et s'installe à partir de ce week-end sur Lyon...