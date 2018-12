Nouvel An à Lyon : des transports en commun renforcés toute la nuit

De 1h à 4h40 du matin quatre lignes de bus partiront du centre-ville de Lyon toutes les 20 minutes le soir du Nouvel An.

Bonne nouvelle pour les fêtards et les couches tard : les quatre lignes de bus de nuit de Lyon partiront toutes les 20 minutes entre 1h et 4h40 du matin le soir du Nouvel An. Dans un communiqué, les TCL ont annoncé que les quatre lignes de nuit Pleine Lune “circuleront la nuit du lundi 31 décembre au mardi 1er janvier 2019 et verront leur cadence renforcée à l’occasion de la Saint-Sylvestre”. Ces bus fonctionneront toute la nuit dès la fermeture du réseau à 0h45 et jusqu’à la réouverture le 1er janvier à 4h45. Les TCL annoncent un départ toutes les 20 minutes depuis le centre-ville, contre toute les heures habituellement. Tous les tickets et abonnements TCL sont valables sur ces quatre lignes.

Les quatre lignes de bus :

PL 1 : Terreaux La Feuillée > Brotteaux > La Doua

Fréquence de 20 minutes entre 1h et 4h40 du matin

PL 2 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Saxe Gambetta > Grange Blanche

Fréquence de 20 minutes entre 1h et 4h40 du matin

PL 3 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Valmy > Campus Lyon Ouest

Fréquence de 20 minutes entre 1h et 4h40 du matin

PL 4 : Hôtel de Ville Louis Pradel > Jean Macé > Saint-Priest Salengro

Fréquence de 40 minutes de 1h à 4h20

