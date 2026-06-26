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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : un homme décède après une chute depuis le 5e étage de son immeuble

  • par LR

    • Un homme de 63 ans est mort dans la nuit de mardi à mercredi après être tombé depuis le 5e étage de son immeuble situé dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Le drame est survenu dans la nuit de mardi 23 à mercredi 24 juin. Pour une raison que l’on ignore, un homme a fait une chute mortelle, aux alentours de 3 h 30, depuis le 5e étage de son immeuble situé dans le 7e arrondissement, rapportent nos confrères du Progrès.

    Malgré l’intervention des secours sur place, la victime âgée de 63 ans n’a pas survécu. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame.

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