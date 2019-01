Neige verglas : conditions de circulation "délicates" à Lyon

Après Météo France qui a placé le Rhône en vigilance jaune neige-verglas, c'est au tour d'Onlymoov de prévoir des conditions de circulation délicates "vigilance orange" pour la métropole de Lyon.

Météo France place le Rhône en vigilance jaune neige-verglas, la métropole de Lyon déclenche son dispositif viabilité hivernale, "les agents TCL anticipent les risques de verglas et de chutes de neige" et voici qu'Onlymoov prévoit des conditions de circulation délicates. La dernière fois que toutes ces dispositions avaient été mises en place, il n'y avait eu que quelques flocons, mais dans la métropole de Lyon, le principe de précaution est de mise. Moins d'un centimètre de neige est prévu pour l'instant cette nuit à Lyon et dans le Rhône. Les températures devraient rester positives et la neige ne devrait pas tenir en dessous de 400 mètres.

Néanmoins Onlymoov avertit pour la nuit du mardi 22 au mercredi 23 janvier et souligne donc de possibles conditions de circulation délicates à cause de chutes de neige et de la formation de plaques de verglas. Il est conseillé aux automobilistes de privilégier les transports en commun. S'ils décident de prendre leur voiture, ils sont invités à être prudents, réduire leur vitesse, utiliser les équipements spéciaux et augmenter l'inter distance entre les véhicules.

Reste donc une inconnue : va-t-il vraiment neiger sur Lyon, alors que tout le monde est prêt à cette éventualité (la théorie étant qu'il neige toujours à Lyon quand personne n'est prêt) ?