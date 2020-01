Municipales : les têtes de liste de Lutte Ouvrière à la mairie de Lyon

Lutte Ouvrière a présenté cette semaine ses têtes de liste pour les élections municipales à Lyon et dans la Métropole de Lyon. A Lyon, le parti d'extrême gauche sera représenté dans six arrondissements.

"Aucune autre liste ne représentera les intérêts des travailleurs", explique Lutte Ouvrière. LO a présenté ses têtes de liste pour les élections municipales et métropolitaines à Lyon.

"Aucune autre liste ne représentera les intérêts des travailleurs : les politiciens qui se réclament de Macron, de Le Pen, de la gauche autour du PS ou de la droite sont, chacun à leur manière, des défenseurs d'un ordre social qui mène la société à la catastrophe", précise Lutte Ouvrière.

"La société est divisée en deux classes aux intérêts radicalement opposés"

Avant de poursuivre : "Dans ces élections, nous voulons permettre à l’électorat populaire de voter pour des listes qui affirment que la société est divisée en deux classes aux intérêts radicalement opposés, les capitalistes et les travailleurs. La contestation en cours de la réforme des retraites vient illustrer la guerre sociale acharnée que mène la bourgeoisie, c’est-à-dire les actionnaires du CAC 40, les Arnault, Dassault et autres Bolloré, pour accaparer une part toujours plus grande de la richesse créée par le travail collectif".

LO sera présent à Lyon dans 6 arrondissements ainsi que dans les 14 circonscriptions de la Métropole de Lyon.

Les têtes de liste LO à Lyon :

1er arrondissement : Chantal Helly

4ème : Charly Champmartin

5ème : Tristan Teyssier

7ème : Olivier Minoux

8ème : Michel Piot

9ème : Anne-Marie Chambom