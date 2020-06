Municipales à Lyon : une seule liste dans le 1er arrondissement

Il n'y a aucun suspens dans le 1er arrondissement où une seule liste sera présente pour le second tour des élections municipales.

L'équation à zéro inconnu risque d'être la plus simple à résoudre de Lyon dans le 1er arrondissement. Après l'annonce de la fusion des listes EELV et Lyon en commun, il ne reste plus qu'une seule liste au second tour des municipales dans ce secteur. Arrivés en tête, les candidats écologistes ont conservé la tête de liste avec Sylvain Godinot. Nathalie Perrin-Gilbert, l'actuelle maire du 1er est seconde sur la liste et ne devrait pas briguer sa propre succession dans la mairie d'arrondissement. Une fonction importante au sein de l'exécutif municipal lui aurait été promise en cas de victoire de leur coalition de gauche.

S'il est d'ores et déjà gagné, le 1er n'est cependant pas un gros pourvoyeur de sièges au conseil municipal puisqu'il n'en octroie que 4 sur 73 contre 12 pour le 3e ou encore le 8e.

