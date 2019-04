Muguet du 1er mai à Lyon : attention aux arnaques et vols par ruse

Chaque année à Lyon, certains profitent du muguet du 1er mai pour agir. Quelles sont les techniques employées ?

Certaines traditions ne se perdent pas, à l'image du brin de muguet du 1er mai. Comme chaque année, les vendeurs devraient fleurir dans les rues des villes. La vente du muguet est tolérée et encadrée. Ainsi dans certaines villes, seule la vente du muguet sauvage est autorisée, en petite quantité, sans autres fleurs. Il est interdit de s'installer à proximité d'un fleuriste, d'utiliser du matériel comme une table, chaises... Enfin, la vente ne peut constituer un danger ou une gêne pour les piétons et les véhicules. Néanmoins, tous les vendeurs d'un jour n'ont pas forcément de bonnes intentions derrière la tête et il reste important de faire attention aux dérives.

Le brin à prix "libre", puis hors de prix

C'est le grand classique, aucun prix n'est explicitement annoncé. Le vendeur s'adapte à ce qu'a le client dans son porte-monnaie. Et c'est ainsi que certains se retrouvent avec des brins de muguet dans la main, tandis qu'on leur réclame le billet de dix euros qu'ils ont dans l'autre. Tout est rapide et bien sûr personne n'a de quoi rendre la monnaie. Bref autant demander clairement le prix avant de sortir son portefeuille ou préférer se rendre chez un fleuriste.

Du muguet pour attirer l'attention et faire les poches

Les pickpockets ne chôment pas le 1er mai et le réseau TCL étant fermés, les rues sont leur terrain de chasse à Lyon. Une source policière résume : "l'une des techniques consiste à attirer l'attention de la victime avec du muguet, quitte à lui offrir quelques brins. Pendant qu'elle se focalise sur ce point, un complice lui fait les poches ou lui arrache son smartphone". Danse, bousculade, cri, bague au sol... en temps normal ce sont d'autres méthodes qui sont employées pour attirer l'attention et les Lyonnais commencent à les connaître. Le 1er mai, les pickpockets ont ainsi une opportunité de changer "d’appât".

Vols par ruse

La vente du muguet est tolérée dans l'espace public, mais pas en porte-à-porte. Avec la multiplication des vols par ruse sur l'agglomération de Lyon, "certains cambrioleurs peuvent se présenter au domicile de personnes vulnérables en leur faisant croire qu'ils vendent du muguet", confie une source dans la sécurité. Régulièrement, nous rapportons des affaires de cambriolages où des malfaiteurs se déguisent en policiers, agents EDF ou font croire qu'ils doivent livrer un colis. Toutes les méthodes sont bonnes pour rentrer chez le particulier et profiter de son inattention pour voler des petits objets. Il est important de rappeler aux seniors de rester vigilants face à ce type de technique et de ne pas laisser rentrer chez eux des personnes qu'ils ne connaissent pas. En cas de doute, il est toujours possible de composer le 17.