Meurtre à Rodez : le maire de Lyon apporte son soutien

Ce jeudi, le directeur général adjoint de la mairie de Rodez, Pascal Filoe, responsable de la police municipale, est mort après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Le maire de Lyon, Georges Képénékian, a réagi ce soir, apportant son soutien à la famille de la victime et aux policiers municipaux.

Pascal Filoe, directeur général adjoint de la mairie de Rodez, responsable de la police municipale a été poignardé à mort ce jeudi. Le maire de Lyon, Georges Képénékian, et Jean-Yves Sécheresse, 3e Adjoint au Maire de Lyon, délégué à la Sécurité, ont tenu à réagir. Dans un communiqué, "Ils adressent toutes leurs pensées à sa famille, à ses proches et à ses collègues, et ont transmis à Christian Teyssèdre, maire de Rodez, leurs condoléances."

Plus largement, Georges Képénékian, et Jean-Yves Sécheresse ont tenu à "saluer le travail et l’engagement des policiers, municipaux et nationaux, et tous les personnels qui œuvrent au quotidien afin de préserver la sécurité et la tranquillité publiques et d’assurer la protection de nos concitoyens." Selon les premières informations obtenues par nos confrères de Francetvinfo.fr, l'homme qui aurait poignardé Pascal Filoe avait un différend avec la victime à cause de son chien qui lui avait été retiré pour défaut de muselière. Il a été interpellé par la police peu de temps après le drame.