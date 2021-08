Métropole de Lyon : un trafic de stupéfiants démantelé à Vaulx-en-Velin

Le 11 août dernier, la police a démantelé un trafic de stupéfiants à Vaulx-en-Velin, dans la Métropole de Lyon. Deux clients et trois suspects ont été interpellés.

Les policiers surveillaient un point de deal chemin du Tabagnon, au Mas-du-Taureau, à Vaulx-en-Velin. Le 11 août dernier, ils ont procédé à l'arrestation de cinq Vaudais. Parmi eux, deux clients et trois individus suspectés de gérer ce trafic de stupéfiants.

L'un des revendeurs faisait des allers et retours vers un buisson. Dans celui-ci, les forces de l'ordre ont découvert 192 g d’héroïne, 20 g de résine de cannabis et 69 g de cocaïne. Lors de la perquisition réalisée au domicile de l'un des suspects, les enquêteurs ont retrouvé près de 21 000 euros, 73 g d’héroïne et un demi-kilo de résine de cannabis.

Trois individus mis en examen

Les deux acheteurs ont eu un rappel à la loi. Deux des trois personnes mises en cause ont été placées en examen et écrouées le 14 août, tandis que le troisième larron a également été mis en examen mais placé sous contrôle judiciaire. Les investigations vont se poursuivre dans le cadre d’une information judiciaire.