En début de soirée mardi 29 mars, les pompiers sont intervenus sur le site de la gare de triage de Sibelin, au sud de la Métropole de Lyon, pour stopper une fuite de disulfure de carbone en provenance d’un wagon.

Il n’est pas rare que les pompiers interviennent sur le site de la gare de triage de Sibelin, située non loin de la raffinerie de Feyzin, et où circulent quantité de trains transports divers produits et marchandises. Au mois de novembre, les secours s’étaient déplacés pour une suspicion de fuite de gaz en provenance d’un train contenant du gaz de pétrole liquéfié (GPL), ce mardi ils sont cette fois intervenus en début de soirée pour stopper la fuite d’un produit toxique.

Des employés de la gare avaient en effet remarqué une fuite en goutte-à-goutte en provenance d’un wagon transitant sur le site et contenant du disulfure de carbone, un solvant toxique, rapporte Le Progrès. Une fois le wagon endommagé déplacé sur un lieu sécurisé, la situation a rapidement pu être maîtrisée.