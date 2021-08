Métropole de Lyon : les astres vus de Vaulx-en-Velin avec le club d'astronomie de Lyon Ampère

Samedi 7 août, le club d'astronomie de Lyon Ampère organise une soirée d'observation des étoiles au parc Elsa Triolet.

À partir de 20h samedi 7 août, le parc Elsa Triolet sera le théâtre d'une veillée stellaire. Le club d'astronomie lyonnais organise, avec le soutien de la mairie de Vaulx-en-Velin notamment, une soirée "Nuit des Étoiles".

C'est le trentième anniversaire de cet évènement, coordonné à l'échelle nationale par l'Association française d'astronomie, et qui a lieu dans plus d'une centaine de villes. Gratuit, il nécessitera néanmoins la présentation d'un pass sanitaire valide.

Une réunion contemplative

La Nuit des Étoiles de Vaulx-en-Velin tournera autour de thèmes actuels : la pollution lumineuse, les étoiles filantes, les dernières missions martiennes, et le célèbre astronaute français Thomas Pesquet, retourné depuis quelques mois à bord de la station spatiale internationale.

L'évènement débutera par une conférence autour des astres, avant de se poursuivre avec des projections d'images capturées en temps réel et des observations à l’œil nu, accompagnées par les membres du club astronomique.

C'est l'absence de la Lune qui offre la possibilité de voir les étoiles aussi distinctement entre le 6 et le 8 août, précise l'Association française d'astronomie. "Dès la nuit tombée les constellations du triangle d’été – la Lyre, le Cygne et l’Aigle – permettent de s’orienter facilement et de suivre le poudroiement de la Voie Lactée du nord au sud, depuis Cassiopée et Persée, jusqu’au Scorpion et au Sagittaire, en direction du centre galactique", indique l'organisme reconnu d'utilité publique.