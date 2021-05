Métropole de Lyon : le préfet du Rhône reconduit des mesures contre la Covid-19

Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, prend la décision de poursuivre certaines mesures dans la Métropole afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, annonçait vendredi dernier, un plan de retour à la vie "normale" d'ici le 30 juin, et ce, en plusieurs étapes. Couvre-feu repoussé de 19 à 21 heures, la réouverture des terrasses puis à terme de tous les commerces et restaurants.

Dans la région, "le niveau de circulation du Covid 19 et de ses variants reste élevé"

Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, souhaite quant à lui rester prudent et surtout ne pas voir les habitants de la Métropole relâcher leurs efforts après les annonces du Président. Dans un communiqué de presse, il est expliqué que "dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon, le niveau de circulation du Covid 19 et de ses variants reste élevé avec un taux d’incidence d’environ 350 cas pour 100 000 habitants."

Ce qui impose toujours " l’obligation de porter un masque dans les communes de Lyon et Villeurbanne 24h/24 et dans l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon de 6h à 2h". Ainsi que "l’interdiction de consommer de l’alcool sur les voies et espaces publics pendant les heures de couvre-feu".

Jusqu'au 18 mai inclus, les commerces et points de vente "avec une surface commerciale utile supérieure ou égale à dix mille mètres carrés" devront encore être fermés.

Certains lieux, connus pour rassembler beaucoup de monde au même endroit resteront interdit d'accès. On retrouve dans cette liste, l'accès " aux quais de Saône, sur la rive gauche, entre le Pont Clémenceau et le Pont Kitchner"

Les points de vente d'alcool "et de la consommation d’alcool sur la voie publique de 12h à 19h à Lyon" est interdite dans un certain périmètre :