Alors qu’elle faisait l’objet d’un appel à témoins depuis la fin de semaine dernière, après n’avoir donné aucun signe de vie à sa famille depuis le 5 avril, Jade Vexlard a été retrouvée. L’adolescente de 16 ans originaire de Décines-Charpieu est « saine et sauve », selon la police, qui a donc levé son appel à témoins.

📢 [#AppelàTémoins TERMINÉ]

Jade a été retrouvée saine et sauve à #Lyon.

Merci pour votre mobilisation et vos très nombreux partages, et de ne plus relayer la photo et l'appel à témoins la concernant. pic.twitter.com/zGDX6YVaNN

— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) April 11, 2022