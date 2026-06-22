L'association Jamais sans Toit dénonce l'inaction des institutions face aux conditions des familles sans abri, en pleine canicule.

Alors qu'une importante vague de chaleur touche actuellement le département du Rhône et que 41°C sont attendus ce lundi 22 juin, l'association Jamais sans Toit alerte sur les conditions des personnes vivant à la rue : "Pendant que les températures grimpent dangereusement, des centaines d’enfants dorment encore dehors ou dans des solutions d’hébergement précaires", affirme l'association, dénonçant le "manque de mesure d'urgence" déployées.

Selon l'association, 379 enfants, dont 24 bébés, se trouvent actuellement sans solution d'hébergement officielle dans la Métropole de Lyon. Un chiffre en hausse de 20 % en trois ans. "Les personnes sans-abri, et en particulier les bébés, les jeunes enfants et les femmes enceintes, sont parmi les premières victimes de ces épisodes climatiques extrêmes", insiste pourtant l'association. Elle pointe du doigt les risques sanitaires causés par la chaleur, à savoir, la déshydratation, les troubles digestifs, ou encore les infections.

De nombreuses familles hébergées dans des écoles

Afin de venir en aide aux familles dans le besoin, quinze établissements scolaires de Lyon, Villeurbanne, Vénissieux et Vaulx-en-Velin, accueillent des dizaines de familles sans toit. Si ces écoles constituent des refuges pour les familles, l'association rappelle que les conditions y sont "rudimentaires" : "Parmi ces lieux, le site de l’école désaffectée du parc Blandan (Lyon 7e) accueille 35 familles dans des conditions particulièrement préoccupantes. La chaleur y accentue les risques sanitaires et les situations de grande vulnérabilité", déplore Jamais sans Toit.

Si quelques dispositifs ont été mis en place, l'association dénonce le manque d'action des institutions : "Dans une métropole riche comme Lyon, des enfants dorment encore dehors en 2026. Les réponses demeurent ponctuelles, fragiles et dépendantes de la bonne volonté locale. Elles ne remplacent en rien une politique publique ambitieuse et structurée", termine l'association, qui demande une "réponse publique digne, immédiate, coordonnée et à la hauteur de l’urgence humaine".

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