Métropole de Lyon : Jean-Michel Aulas et Laure Cedat absents du conseil métropolitain ce lundi

Après que la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, leur a retiré leur délégation suite aux révélations d’une plainte pour viol concernant Roman Abreu, Jean-Michel Aulas et Laure Cédat sont bien absents du conseil métropolitain ce lundi.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Jean-Michel Aulas, 1er vice-président, et Laure Cédat, 8e vice-présidente, sont bien absents du conseil métropolitain ce lundi 22 juin. Pour rappel, les deux élus s’étaient vu retirer leur délégation par la présidente LR Véronique Sarselli il y a un peu plus d'une semaine après les révélations de nos confrères de BFM Lyon concernant une plainte pour viol par soumission chimique déposée le 13 mai contre Roman Abreu, ancien directeur de communication de Jean-Michel Aulas durant la campagne des municipales 2026. Jean-Michel Aulas et Laure Cédat avaient été avertis en février pour des faits qui se seraient déroulés début janvier à Lyon. Également sanctionné par Véronique Sarselli, Emmanuel Imberton, est, lui, pourtant bien présent ce lundi.

Dans un communiqué commun consulté par nos confrères de Lyon Mag, Jean-Michel Aulas et Laure Cédat, toujours officiellement vice-présidents à la Métropole de Lyon, dénoncent ce lundi "une manœuvre" visant à les écarter de leurs fonctions et réaffirment avoir agi "dans le seul but de protéger la jeune femme concernée", dont la parole "lui appartient et à elle seule". Ils ajoutent enfin être "déterminés à défendre [leur] honneur."

Aucune certitude sur leur présence au conseil municipal

Ils ne précisent toutefois pas s'ils seront présents ou non ce jeudi lors du conseil municipal. Pour rappel, Jean-Michel Aulas, président du groupe Cœur lyonnais, et Laure Cédat, vice-présidente, avaient proposé de se mettre en retrait "pour préserver l’unité du collectif." Plusieurs membres du groupe, dont les maires Pierre Oliver (2e arr.), Thomas Rudigoz (5e arr.) et Samuel Soulier (6e arr.) ont annoncé quitter Coeur lyonnais. Deux groupes ont depuis été formés : "Lyon Ensemble", qui rassemble des élus issus du centre et de la droite républicaine, à savoir : Les Républicains, Horizons, Renaissance, l’UDI, les Centristes ainsi que plusieurs personnalités de la société civile ; et "Lyon, Humaniste et Démocrate" qui regroupe plusieurs élus, dont Edouard Hoffmann, Loïc Terrenes et Charlotte Hoffmann.

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