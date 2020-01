Métropole : à Lyon, le candidat PS veut créer 6000 logements sociaux par an

Renaud Payre, le candidat de la "Gauche unie" a la présidence de la Métropole de Lyon, a dévoilé son programme en terme de logement. Il souhaite notamment produire 6 000 logements sociaux par an dans la Métropole.

Renaud Payre mène la liste de la "Gauche unie" à la Métropole de Lyon, une union partielle de la gauche avec le PS, le PC, Place publique, Nouvelle Donne, Générations, Manufacture des Cités. La socialiste Sandrine Runel sera à la tête de cette alliance à Lyon.

Payre a notamment dévoilé son programme en matière de logement. "Il faut redonner le pouvoir aux gens, celui d'habiter et de payer son logement là où on le souhaite", explique-t-il, alors que les prix de l'immobilier ne cessent de s'envoler à Lyon, tout en prônant "une égalité sociale et territoriale".

"Une priorité de notre mandant sera de produire 6 000 logements sociaux par an", souligne le candidat à la présidence de la Métropole.