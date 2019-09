Suite à une panne informatique, la ligne de métro D ne circule pas ce lundi matin à Lyon. L'origine a été localisée, mais aucun retour à la normale n'est prévu avant midi, au minimum.

mise à jour : le retour à la normale est désormais prévu autour de 11h30

Grosse galère pour se déplacer en métro ce matin à Lyon. Suite à une panne informatique, la ligne D ne circule pas. Selon nos informations, l'origine de la panne a été trouvée et les équipes de Keolis travaillent actuellement pour la régler dans la matinée. Aucun retour à la normale n'est prévu avant 12 heures, au minium. Des bus relais ont été mis en place, ils circulent par tronçons : entre Gare de Vaise et Gorge de Loup, entre Gorge de Loup et Vieux Lyon, entre Gorge de Loup et Saxe Gambetta, entre Saxe Gambetta et Grange Blanche et enfin entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux.

Ces bus ne peuvent néanmoins pas absorber l'ensemble de la fréquentation de la ligne, les usagers peuvent donc se reporter sur d'autres trajets en fonction de leurs habitudes. Des fiches PDF sont proposées sur le site TCL pour découvrir quelles autres lignes TCL choisir selon son point de départ et d'arrivée (voir ici pour consulter l'ensemble des lignes).