Météo : un jeudi pluvieux et venteux à Lyon, jusqu'à 13°C

Le temps est agitée ce jeudi à Lyon, entre pluie et vent. Les températures restent douces.

La journée s'annonce agitée à Lyon en raison d'un épisode dépressionnaire apportant des pluies et de puissantes rafales de vent. A 7 h ce jeudi matin, le mercure affiche déjà 10°C avec de premiers vents de sud atteignant les 25 km/h et une pluie continue.

Vigilance aux rafales de vent

Cette après-midi, le vent se lèvera et des rafales pourront atteindre les 75 km/h. Le département du Rhône est ainsi placé en vigilance jaune vent. Dans le ciel, les pluies devraient être plus éparses et le mercure continuera de grimper jusqu'à atteindre 13°C, soit 3°C au dessus des normales de saison.

Les températures devraient redescendre autour des normales de saison dès cette nuit et pour toute la durée du week-end.