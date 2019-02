Météo : froid le matin, doux l'après-midi à Lyon ce 13 février

La météo de ce mercredi 13 février donne le ton pour celle des prochains jours avec des amplitudes thermiques importantes entre le matin et l'après-midi.

Il suffit de mettre le nez dehors ce 13 février pour être attaqué par un froid mordant à 0 degré. Mais progressivement, les températures vont s'adoucir, pour terminer à 10 degrés cet après-midi avec un temps clair.

Les prochains jours seront du même acabit, marqués par des amplitudes thermiques toujours plus importantes entre le matin et l'après-midi. Ce mercredi, l'écart est de 10 degrés, jeudi, il sera de 14 degrés, avec - 1 au réveil, et 13 degrés au plus fort de la journée.

La qualité de l'air commence à se dégrader avec un indice de 39 sur 100 selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. Même s'il est considéré comme "bon" ce mercredi, il devrait continuer d'augmenter ces prochains jours.