Météo : forte hausse des températures à Lyon ce 27 août

Avec une hausse des températures minimale et maximale de cinq degrés par rapport à dimanche, ce lundi 27 août renoue avec la chaleur à Lyon.

Le soleil fait son retour à Lyon en ce début de semaine et les nuages disparaissent. Ce lundi 27 août sera marqué par un temps ensoleillé et une forte hausse des températures après un dimanche relativement frais. La conséquence est immédiate : plus cinq degrés en 24 heures ! Il fera ainsi 28 cet après-midi à Lyon, contre 23 dimanche, une température au-dessus des normales de saison (25 degrés). Les hausses de température continueront mardi, avec 31 degrés, avant le retour des orages mercredi. Avec un indice de 45 sur 100 selon Atmo Auvergne Rhône Alpes, la qualité de l'air commence à se dégrader légèrement et la tendance se poursuivra mardi.