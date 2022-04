Météo : encore une journée très ensoleillée à Lyon ce dimanche 

Comme samedi et vendredi, les Lyonnais pourront profiter d’une journée radieuse ce dimanche entre Rhône et Saône, les rafales de vent en moins.

Si vous aviez prévu de profiter d’un dimanche au soleil vous devriez être servi aujourd’hui. Selon les prévisions de Météo France la journée devrait être baignée par le soleil, sans un nuage à l’horizon pour voiler le ciel.

Du côté des températures la matinée sera un peu plus fraîche, avec une moyenne de 9 degrés enregistrée. L’après-midi et la soirée seront en revanche beaucoup plus agréables, 18 et 19 degrés étant annoncés par l’organisme de prévision météorologique.