Météo du 7 avril : le ciel lyonnais se couvre, dans la douceur

Après un vendredi particulièrement ensoleillé, le ciel sera plus couvert en ce début de week-end à Lyon, sous des températures toujours très agréables.

Oubliées les belles promesses de la veille de week-end ? Au moment d’ouvrir leurs volets ce samedi, les Lyonnais découvriront un temps bien moins engageant ce samedi. Le ciel restera couvert toute la matinée. De petite gouttes pourraient même faire leur retour, après les averses du milieu de semaine.

Des éclaircies sont annoncées à la mi-journée, alors que le vent du Sud devrait se lever dans l’après-midi. Pas de quoi balayer la couche nuageuse pour autant. Le ciel devrait rester encombré la nuit prochaine.

Plus de 20°C à Lyon

Côté températures, on reste sur des valeurs très agréables, et bien supérieures aux moyennes de saison. De 13°C au lever du jour, le mercure grimpera rapidement à 16°C, pour passer la barre des 20°C à la mi-journée, et atteindre 23°C au plus fort de l’après-midi.

La qualité de l’air, enfin, est jugé « bonne » par l’observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 42/100 sur le baromètre national Atmo. Pour rappel, sur cette échelle 0 correspond à une qualité d’air excellente et 100 exécrable.