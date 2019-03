Météo du 6 mars : des rafales jusqu'à 75 km/h à Lyon

Du soleil et du vent sont attendus à Lyon pour cette journée de mercredi.

A Lyon, Météo France prévoit un très large soleil ce mercredi durant toute la journée. Les quelques nuages ici et là seront vite chassés par un fort vent du sud qui soufflera tout au long de la journée. Les rafales atteindront 70km/h en matinée et jusqu'à 75 km/h en début d'après-midi. Dans la soirée le vent soufflera au maximum à 65km/h avant de peu à peu disparaître dans la nuit. Côté températures, il fera entre 6°C et 16°C.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 34 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).