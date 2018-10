Météo du 4 octobre : les températures remontent à Lyon

Les températures recommencent à monter à Lyon. Même si on restera loin des records de chaleur, la douceur s'installe.

Après un début de journée nuageux, le soleil resplendira à Lyon ce 4 octobre. Les températures remontent également avec 21 degrés aujourd'hui, mais surtout, 26 demain et samedi avant un dimanche maussade. On reste néanmoins loin du record de chaleur de 1985 et ses 28 degrés.

Côté pollution, la qualité de l'air est bonne avec un indice de 30 sur 100 selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.