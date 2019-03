Météo du 24 mars : un beau dimanche de printemps à Lyon

Les températures seront particulièrement agréables ce dimanche, à Lyon, alors que le soleil brillera dans un ciel largement dégagé.

La douceur de la mi-saison. La météo sera très agréable, ce dimanche, à Lyon, avec des températures qui permettront de profiter d'une balade dominicale ensoleillée. Très peu, voire pas du tout, de nuages à l'horizon, ce matin. Guère plus le reste de la journée. Et pas de vent non plus. Pour un moral au beau fixe !

Arrivé cette semaine, le printemps a ramené avec lui des températures supérieures aux moyennes de saison, de près sept points environ ce dimanche. De 5°C au lever du jour, le thermomètre devrait ainsi rapidement grimper, pour atteindre 19°C à la mi-journée, et 20°C au plus fort de l'après-midi. Inférieur toutefois au record de 23,2°C, le 24 mars 1994

La qualité de l'air est toujours jugée "moyenne" par l'observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 56/100 sur l'indice national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable. L'incident de la raffinerie de Feyzin (lire ici) n'aide évidemment à l'amélioration des conditions, qui devrait intervenir en début de semaine, avec une dispersion des polluants liée à la baisse des températures.