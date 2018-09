Météo du 22 septembre : retour du beau temps pour un week-end ensoleillé

Pascal Steichen, fondateur et gérant des centres dentaires low cost Dentexia vient d'être mis en examen et placé en détention provisoire pour huit infractions. Au cours d'enquêtes de plusieurs années, Lyon Capitale avait mis en lumière le "système Dentexia", un complexe montage financier et juridique dans lequel s'imbriquaient moult sociétés gigognes qui semblaient consciencieusement siphonner les centres dentaires.