Météo du 22 avril : un dimanche ensoleillé à Lyon

Le ciel restera largement dégagé ce dimanche à Lyon, avec des températures toujours estivales. La situation devrait se gâter lundi.

Un ciel azur à perte de vue. Le temps est encore radieux ce dimanche à Lyon. Le soleil brillait dès le lever du jour. Une légère brise pourrait venir rafraîchir un air encore très chaud, avec des valeurs supérieures de 10°C aux moyennes de saisons. De 15°C aux premières heures du jour, le mercure grimpera rapidement ce matin, pour passer la barre des 25°C à la mi-journée, et venir chatouiller les 30°C au plus fort de l'après-midi. Parcs et berges devraient encore être pris d'assaut ce dimanche à Lyon. D'autant que la situation pourrait se gâter avec le retour au travail. Des averses, voire des orages, sont annoncés lundi. La qualité de l'air demeure médiocre ce dimanche à Lyon selon l'observatoire Air Rhône-Alpes.