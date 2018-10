Météo du 21 octobre : une journée ensoleillée et un air pollué à Lyon

Un dimanche après-midi ensoleillé et marqué par l'épisode de pollution de l'air aux particules fines est à prévoir à Lyon.

Une journée ensoleillée, des températures douces et un air pollué. Ce dimanche à Lyon, il fera 9 degrés le matin et une vingtaine de degrés l'après-midi. Malgré un léger vent du Nord (15 km/h) la qualité de l'air reste "médiocre". Depuis samedi, la préfecture a enclenché le dispositif d'information recommandation face à l'épisode de pollution aux particules fines. Les prévisions d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes augurent une dégradation ce dimanche. Une note de 87/100 est attribuée à la qualité de l'air, sachant que 0 correspond à un air pur et 100 à un air particulièrement pollué. Le phénomène pourrait légèrement s'atténuer lundi, avec pour l'heure des prévisions d'une qualité de l'air toujours médiocre évaluée par une note de 76/100.