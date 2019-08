Météo du 2 août à Lyon : pluie le matin, soleil l'après-midi

Après quelques averses en début de journée, le soleil va briller sur Lyon ce premier vendredi du mois d'août.

Pour le dernier jour avant le week-end, la météo s'annonce des plus agréable à Lyon. Si la matinée va être pluvieuse, le soleil va très vite reprendre ses droits vers 8h. Les quelques nuages de début de journée vont peu à peu disparaître pour laisser place à un large ciel bleu à partir de 14h. Concernant les températures, elles ne dépasseront pas les 30°C au plus fort de la journée et retomberont à 18°C dans la nuit.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “moyenne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 50 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).