Météo du 18 novembre à Lyon : l'hiver vient

La grisaille matinale laissera place à de belles éclaircies, ce dimanche, à Lyon, mais dans un froid sec d'hiver.

L'hiver tape à la porte des Lyonnais ce dimanche. A un mois de son arrivée il poindra déjà le bout de son nez avec un temps froid et sec. Et des températures inférieures de trois degrés aux moyennes de saison.

De 5°C au lever du jour, le mercure grimpera à 8°C seulement au plus fort de la journée. Et il fera encore plus froid en début de semaine. La grisaille matinale laissera place à de belles éclaircies l'après-midi.

La qualité de l'air est jugée "bonne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 44/100 sur l'indice national Atmo, contre 22 hier (0/100 étant la meilleure note), avec une tendance à la dégradation pour le début de semaine.