Météo du 13 octobre : beaucoup de soleil et de vent à Lyon ce dimanche

Il va faire beau ce dimanche à Lyon. Le vent va aussi être très présent. Avec de belles températures pour mi-octobre.

Après un samedi assez agité et perturbé, le grand soleil est de retour ce dimanche à Lyon et dans le Rhône. Il devrait faire beau, matin, midi et soir selon Météo France. En revanche, beaucoup de vent aussi tout au long de la journée avec des pointes prévues à 60km/h à la mi-journée.

Du côté des températures, elles sont excellentes pour la saison. Jusqu'à 25 degrés au meilleur de la journée. Météo France annonce même 26 degrés lundi.

La qualité de l'air, elle, sera bonne sur l'agglomération lyonnaise ce dimanche.