Météo du 12 novembre à Lyon : du vent et 20 degrés

A la différence de ce week-end, ce lundi devrait être beaucoup plus ensoleillé avec des températures anormales pour un 12 novembre.

Du vent, toujours du vent. La ville est en alerte météo depuis dimanche matin, en raison de fortes bourrasques pouvant aller jusqu'à 65 km/h. Et l'alerte persiste bel et bien, puisque aujourd'hui aussi, de fortes rafales sont attendues tout au long de la journée, notamment entre 10h et 13h, où elles seront le plus intense. Le soleil aura malgré tout le mérite de faire grimper un peu le mercure au dessus des normales de saison. Timide et dissimulé sous les nuages le matin, le soleil chauffera la capitale des Gaules à 18°C dès 7h du matin. Pour la suite, il fera 17°C à 10h, et 20°C à 13h. Après ses petites apparitions, le soleil se couchera à 17h14.

La qualité de l'air est estimée à 27, et donc considérée comme "bonne", par le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. L'échelle du laboratoire s'étend de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").